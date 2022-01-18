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الكويت: برلمانيون يطالبون بحجب الثقة عن وزير الدفاع

الكويت: برلمانيون يطالبون بحجب الثقة عن وزير الدفاع
الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

قدم 10 نواب بطلب التصويت على حجب الثقة عن وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، بعد استجوابه من النائب حمدان العازمي اليوم الثلاثاء.

العالم- الكويت

وقال رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مرزوق الغانم، إن التصويت سيتم في جلسة الأربعاء 26 يناير/كانون الثاني الجاري، طبقا لحساب مجلس الأمة على تويتر.

ودار الاستجواب حول عدة اتهامات أهمها “إقحام” المرأة في السلك العسكري ومخالفات في صفقة شراء طائرات يوروفايتر وعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على أسئلة نواب البرلمان “والتفريط” في أراضي الدولة وغيرها من الاتهامات، وجميعها ينفيها الوزير.

ويتطلب سحب الثقة من الوزير أن يصوت ضده أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، حيث لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة بزميلهم رغم أنهم جميعا يعتبرون نوابا في البرلمان.

ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكثر من المسموح به لأي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

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الكويت: برلمانيون يطالبون بحجب الثقة عن وزير الدفاع