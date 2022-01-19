القائد العام للحرس الثوري يوعز بإغاثة المواطنين المنكوبين بالسيول والثلوج

العالم - ايران

وإثر استمرار هطول الثلوج والامطار في مختلف مناطق ايران واستمرار المشكلات التي يعاني منها المواطنون في بعض المناطق، أعلن العميد ثاني حرس رمضان شريف عن عقد اجتماع طارئ برئاسة اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري لدراسة وضع المحافظات التي تواجه هذه الظاهرة وتقييم عمليات الإغاثة وتقديم الخدمات للمواطنين، حيث أوعز الى وحدات الحرس والتعبئة بزيادة الخدمات والإغاثة التي يقدمونها للمواطنين في هذا المجال.

ولفت العميد شريف الى ان المحافظات التي تأثرت بالمنخفض الجوي شهدت خلال الايام الاخيرة احداث من قبيل انسداد العديد من طريق المواصلات والضباب والزلق في الطرق وتجمع المياه والسيول، ومنذ الساعات الاولى لحصول هذه المشكلات للمواطنين القاطنين في المناطق المنكوبة بالثلوج والسيول، تم استنفار قوات الحرس والتعبئة لاستخدام كل الطاقات والامكانات لتنفيذ عمليات الإغاثة والإنقاذ في هذه المناطق.