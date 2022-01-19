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وسط صمت دولي مدفوع الثمن..

بالفيديو..مجزرة تحالف العدوان السعودي الاماراتي في صنعاء

الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

تصعيد مستمر هو الاعنف تشهده العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات اخرى من قبل تحالف العدوان السعودي والاماراتي.

العالم - خاص بالعالم

تركزت غارات العدوان الهستيرية بشكل اكبر على العاصمة صنعاء وأدت الى وقوع ضحايا من المدنيين وخسائر في الممتلكات الخاصة والعامة.

مراقبون يعكسون مرد هذا الغارات الى حالة الفشل والتخبط التي يعيشها العدوان، لاسيما بعد العملية التي استهدفت فيها القوات اليمنية منشأت حيوية في مدينتي دبي وابو ظبي الاماراتية وهزائم مرتزقتها في الجبهات.

وقال رئيس مركز خبر للدراسات حسن الوريث: "تصعيد قوى العدوان هذه الايام ناتج ان فشل وخسائر تكبدها العدوان في مختلف الجبهات، بالتالي لم يعج امامهم سوى قصف المدنيين والمنشأت الحيوية".

وفيما لاتزال جهود الانقاذ مستمرة لليوم الثالث في والبحث عن ضحايا في موقع الحي الليبي الذي استهدفته الطائرات السعودية والاماراتية وسقط فيه مالايقل عن 25 مدنيا جلهم نساء وأطفال، شددت وزارة حقوق الانسان والمنظمات العاملة تحت اطارها خلال مؤتمر صحفي عقدته أمام مسرح الجريمة على ضرورة تشكيل لجان تحقيق مستقلة في جميع جرائم التحالف، والذي حال تشكيها وصمت الامم المتحدة في تمادي العدوان في مواصلة ارتكاب الجريمة والمجزرة تلو الاخرى بحق المدنيين.

وقال القائم باعمال وزير حقوق الانسان في اليمن علي الديلمي: "كنا نتمنى من الامم المتحدة ان تتحرك مشاعرها وانسانيتها وتخرج وترفع صوتها عاليًا وتقول اقفوا قتل الاطفال والمدنيين".

وتسبب تصعيد تحالف العدوان ضد العاصمة صنعاء وساكنيها الى موجة غضب شديدة لدى الاوساط اليمنية، في حين اصدرت المؤسسات والهيئات الرسمية والحقوقية بيانات ادانة واستنكار ازاء التصعيد ضد المدنيين والتي اكدوا انها لن تسقط بالتقادم، وطالبت القيادة السياسية باتخاذ المزيد من الخطوات الرادعة لهذا الصلف والعدوان الهمجي.

لا خطوط حمراء لدى تحالف العدوان السعودي في حربة على اليمن، باستهداف المدنيين والمنشأت المدنية يرافق ذلك صمت مستغرب من قبل الامم المتحدة والمجتمع الدولي، يصفه الكثير بأنه مدفوع الثمن حيال هذه الجرائم والمجازر.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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