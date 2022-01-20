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أنباء عن إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة

أنباء عن إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة
الأربعاء ١٩ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٥١ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام لبنانية فجر يوم الخميس بأن دوي انفجار سمع في منطقة وادي العزية الواقع بين بلدية زبقين والحنية جنوبي مدينة صور.

العالم - لبنان

وفي حين لم يعرف سبب الانفجار، قالت وسائل إعلام لبنانية إنه ناجم عن إطلاق مجهولين صاروخا من منطقة العزية باتجاه "إسرائيل"، إلا أن موقع "لبنان 24" أكد أنه لا صحة للمعلومات التي تتحدث عن إطلاق صاروخ من جنوب مدينة صور باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفاد الموقع الإخباري بأن الصوت ربما نجم عن انفجار لغم.

وأشارت مصادر إعلامية إسرائيلية إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال بصدد التحقق من إطلاق صاروخ من لبنان تجاه إسرائيل، فيما قالت إذاعة جيش الإحتلال إن الصاروخ قد يكون سقط في البحر.

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