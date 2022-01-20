العاصفة تعزل بعض القرى وبلدات  عن بعضها  في لبنان

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و حسب التقارير الواردة من جنوب لبنان بأن القرى والبلدات التي لا يزيد ارتفاعها عن الـ 800 متر، تشهد طبقة رقيقة من الثلج لا تتعدى سماكتها الـ 3 سنتمتر، وقد تحولت إلى طبقة من الجليد تدنت معها درجات الحرارة إلى 5 درجات تحت الصفر، في ظل موجة من الصقيع شلت الحركة على الطرقات الفرعية والرئيسية، وعزلت القرى عن بعضها البعض.

و في منطقة اليقاع شرق لبنان أن الأرض غطتها طبقة من الثلوج لا تقل سماكتها عن الـ 15 سنتمتر على ارتفاع 500 متر في القاع والهرمل، مع تدني درجات الحرارة الى مستوى 6 تحت الصفر، فيما شُلَّت الحركة على الطرقات الفرعية والرئيسية، كما قطعت جميع الطرقات الجبلية وعزلت القرى عن بعضها البعض التي ترتفع عن سطح البحر ما يزيد عن 900 متر.

أفادت غرفة التحكم المروري، بأن طريق ضهر البيدر بين العاصمة و شرق لبنان و أيضا أكثر الطرقات الجبلية مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.

و طالبت القوي الأمنية من المواطنين بعدم سلوك المناطق الجبلية أو التي تعلو عن 600 متر عن سطج البحر في حال عدم وجود حالة استثنائية، وذلك بسبب ​الثلوج​ وصعوبة عمليات الإنقاذ بظل الظروف المناخية الصعبة بظل ​العاصفة الثلجية​ هبة.