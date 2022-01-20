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لهذا السبب تبقى منطقة النقب الفلسطينية عصية على الاحتلال

الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة، ان مايجري اليوم في النقب يعود الى جملة شهيرة كان قد أطلقها بون غوريون تمثل عقيدة اسرائيلية في التعامل مع النقب تقول على أن"الصمود في صحراء النقب يمنع سقوط تل أبيب".

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"غياهب الكيان"، أشار عواضة الى أنه تحت هذا الشعار منذ أن تم اغتصاب فلسطين تقوم السياسة الصهيونية فيما يتعلق بالنقب، باتجاهين، أولهما هو تعزيز القواعد العسكرية، بحيث تتمكن هذه القواعد من الانتشار في مساحات جغرافية واسعة على حساب الأرض الفلسطينية، وأن الاتجاه الثاني يتعلق باقامة المستوطنات الإستراتيجية في محاولة لقضم المزيد من المناطق.

ونوه عواضة ان ما يجري اليوم وهو تحت شعار توجهات الصندوق القومي اليهودي الذي أنشأ عام 1931 بصيغة سايقة للكيان تقوم على مسألة حساسة جدا تتعلق بشعار له علاقة بتشجير النقب ارتباطا في الشعار الذي اطلقه بون غوريون وهو الحديث عن الصمود في الصحراء، وهي مسألة ترتبط بشكل مباشر بتهجير الفلسطينيين من الأرض بمصادرة الاراضي وبتغيير المعالم الجغرافية للمنطقة، بحيث تصبح مناطق ليست بدوية ولا يستطيع الفلسطيني الذي ينتمي الى هذه الشريحة من العيش في هذه المنطقة مما يضطره للعيش في مناطق أخرى، والغاية التهجير ومصادرة الاراضي بهذه المزاعم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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