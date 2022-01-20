الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢
٠٣:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

تونس... تأجيل النظر في قضايا جرائم انتخابات 2019

تونس... تأجيل النظر في قضايا جرائم انتخابات 2019
الخميس ٢٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

قررت المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، تأجيل جميع القضايا المتعلقة بالجرائم الانتخابية التي شهدتها الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2019.

العالم ـ تونس

وذكرت قناة "نسمة" التونسية أن المحكمة قررت تأجيل النظر في قضايا الجرائم الانتخابية إلى جلسة بتاريخ 7 فبراير/ شباط .2022

وشملت جلسة اليوم الخميس، كل من حمة الهمامي ونبيل القروي ومهدي جمعة ويوسف الشاهد وأحمد الصافي سعيد ومحمد المنصف المرزوقي وسلمى اللومي ومنجي الرحوي وعبد الكريم الزبيدي وحمادي الجبالي ومحسن مرزوق وسليم الرياحي وناجي جلول وسعاد عبد الرحيم ومحمد بن ميلاد وعبيد البريكي ومحمد الصغير النوري والياس الفخفاخ ولطفي المرايحي ومحمد الهاشمي الحامدي وسعيد العايدي.

يذكر أن جميع المشمولين بهذه القضايا لم يحضروا إلى المحكمة لعدم إبلاغهم بالاستدعات وفق هيئة المحكمة التي قررت التأخير لإبلاغهم بها.

وكانت النيابة العامة التونسية قد أحالت عددا من السياسيين التونسيين والمرشحين السابقين للرئاسة، إلى القضاء بتهم تتعلق بالانتخابات التي أجريت في عام 2019. ووجهت النيابة العامة اتهامات بـ"مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي".

روابط ذات صلة

تونس تسجل أول إصابة بفيروس فلورونا

بالفيديو..حركة النهضة تحمل سعيد مسؤولية مقتل أحد مناضليها

'قيس سعيد' يمدد حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر كامل

تونس.. إحالة عدد من مرشحي الرئاسة للقضاء بـ'جرائم انتخابية'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رغم تضييق جيش الاحتلال الأمريكي أبناء القبائل العربية يتوافدون نحو التسويات في الرقة..

لقاء أمير عبد اللهيان ولافروف بمسكو: هذا ما دار بين الجانبين

رئيس الوزراء البريطاني: أي توغل روسي في أوكرانيا سيشكل "كارثة للعالم"

العامري يدعو لمعالجة 'الانسداد السياسي بالعراق بعيدا عن التدخلات الاجنبية

ألاف الفلسطينيين يستعدون لإحياء فجر "النقب الثائر" بالمسجد الأقصى غداً

مناورات الحزام البحري الأمني شاهد..تمهيدات لمناورات ايرانية روسية صينية مشتركة في البحر الهندي