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بمشاركة ايران وروسيا والصين

انطلاق مناورة "حزام الامن البحري 2022"

انطلاق مناورة
الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

انطلقت صباح اليوم الجمعة مناورة "حزام الامن البحري 2022" التركيبية بمشاركة ايران والصين وروسيا في شمال المحيط الهندي.

العالم - ايران

وتجري المناورة بمشاركة وحدات سطحية وجوية تابعة للقوات البحرية الايرانية والصينية والروسية في شمال المحيط الهندي.

وكان قائد القوة البحرية للجيش الايراني الادميرال شهرام ايراني قد قال لقناة العالم: "أهمية المناورات المشتركة تنبع من عرض امكانيات وقدرات البلدان المشاركة فيها، ونحن نريد ان يكون لدينا حضور فعال وثابت في مجال امن البحار ليعم الامن في المجتمع وكذلك توفير الامن للنقل التجاري البحري".

وأكد ايراني ان رسالة المناورة هي: ان المنطقة وصلت الى النمو والتطور في جميع المجالات البحرية مما يمنحها القدرة على الاشراف على امنها وامن المنطقة بشكل كامل، وليست هناك حاجة لحضور البلدان الغربية.

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