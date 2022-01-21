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ما وراء تصعيد مجازر العدوان السعودي بحق اليمنيين؟

الجمعة ٢١ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكد عبد الله سلام الحكيمي سفير في وزارة الخارجية اليمنية، ان المسيرات التي خرج بها الشعب اليمني اليوم، تؤكد على رفض الشعب لهذا العدوان الغاصب والاحتلال الغاشم الذي يحتل ارض اليمنييين ويقوم بتجويعهم ومحاصرتهم.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة لمسيرة التي حملت عنوان"الشعب اليمني يواجه تصعيد أميركا العسكري والاقتصادي بالتصعيد"، قال الحكيمي: ان ما جرى خلال الايام الماضية من ارتكاب مجازر مروعة في الصنعاء والحديدة وفي عمران والضالع وشبوة وغيرها من المحافظات دليل على انه ليس أمام تحالف العدوان السعودي الاماراتي المدعوم امريكا الا ارتكاب المجازر بعد ان هزم وتراجع ولم يستطع ان يواجه الجيش واللجان الشعبية اليمنية في جبهات المواجهة والقتال، فلجأ لارتكاب تلك المجازر وتدمير ما بقي من البنى التحتية.

وكانت قد دعت اللجنة المنظّمة للفعاليات، امس الخميس، جماهير الشعب اليمني للمشاركة الواسعة في مسيرة "الشعب اليمني يواجه تصعيد أمريكا العسكري والاقتصادي بالتصعيد" في العاصمة صنعاء والمحافظات.

وحددت اللجنة في صنعاء ساحة باب اليمن مكانا لمسيرة"الشعب اليمني يواجه تصعيد أمريكا العسكري والاقتصادي بالتصعيد" عصر اليوم الجمعة.

كما دعت اللجنة المنظمة للفعاليات أبناء محافظة صعدة للخروج في مسيرة حاشدة صباح يوم غدٍ الجمعة للتنديد بالتصعيد العسكري والاقتصادي من قبل أمريكا وأدواتها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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