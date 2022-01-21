وزارة الخزانة الأمريكية: مستعدون لفرض عقوبات كبيرة على روسيا

العالم ـ الأميركيتان

وأوضحت يلين لشبكة سي.إن.بي.سي الامريكية أن الرئيس بايدن سيفرض عواقب قاسية على روسيا إذا غزت أوكرانيا، معربا عن أمله في أن تبحث روسيا عن حل دبلوماسي.

وأضافت يلين أن واشنطن تعمل مع الحلفاء الأوروبيين الذين تربطهم علاقات اقتصادية أقوى مع روسيا لفهم شواغلهم بشأن العقوبات الاقتصادية والمالية المحتملة وأخذها في الاعتبار عند إعداد الردود.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، بعد اجتماعه اليوم الجمعة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في جنيف، إنه حذر لافروف من أن عبور القوات الروسية للحدود الأوكرانية سيعتبر غزوا وسيؤدي إلى رد.