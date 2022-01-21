مسيرات حاشدة في مدن يمنية تنديداً بمجازر التحالف السعودي

العالم - اليمن

وردد المشاركون في المسيرات الهتافات المنددة بحصار التحالف السعودي وجرائمه.

يأتي ذلك في إثر سقوط 65 شهيداً وأكثر من 120 جريحاً جرّاء غارات للتحالف السعودي، استهدفت بشكلٍ مباشر السجن المركزي في صعدة.

وأشار مراسلنا إلى أنّ "فرق الإنقاذ تواصل منذ الفجر عمليات انتشال ضحايا مجزرة التحالف السعودي في صعدة، جراء قصفه السجن المركزي فيها".

الدعوات للتظاهر بدأت يوم أمس، حيث دعت اللجنة المنظّمة للفعاليات جماهير الشعب اليمني للمشاركة الواسعة في مسيرة "الشعب اليمني يواجه تصعيد أميركا والتحالف السعودي العسكري والاقتصادي بالتصعيد" في العاصمة صنعاء والمحافظات. وحددت اللجنة في صنعاء ساحة باب اليمن مكاناً للفعاليات عصر اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر طبية للميادين بوقوع 6 شهداء بينهم 3 أطفال و18 جريحاً معظمهم من الأطفال في حصيلة غير نهائية لاستهداف التحالف السعودي حي المواصلات في مدينة الحُدَيْدَة.