إشادات بانسحاب لاعب كويتي للتنس من مواجهة الإحتلال الإسرائيلي

العالم - فلسطين

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخطوة العوضي، "رفضا للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي"، وعدّوها "مكملة لمواقف دولة الكويت المناصرة للقضية الفلسطينية".



وجاء في تغريدة، عضو رابطة علماء الخليج الفارسي، يوسف السند، عبر "تويتر": إن "البطل الكويتي والخليجي يعلن بانسحابه تضامنا مع أهل فلسطين، ورفضا للإرهاب الصهيوني".



وأبرق عضو البرلمان الكويتي، أسامة الشاهين، في تغريدة "تحية إكبار وتقدير للبطل الكويتي والخليجي والقارّي محمد العوضي؛ لرفضه التطبيع الرياضي مع الصهاينة".



وعلق فريق "القدس أمانتي"، عبر حسابه على "انستغرام"، قائلا: "وتبقى بطولات الكويت مستمرة، وهي بطولات النخوة والشرف والشهامة.. أدام الله لهذا الشعب ما عليه وزاده وتقبل منه".



وقالت رابطة "شباب لأجل القدس"، عبر حسابها على "انستغرام": إن "التطبيع خيانة.. تحية لبطلنا محمد العوضي".



وتشهد المشاركات الرياضية الكويتية في البطولات الدولية، انسحابات أمام اللاعبين الإسرائيليين، "دعما للقضية الفلسطينية وحقوق شعبها المشروعة، ورفضا للتطبيع"، بحسب مراقبين ومغردين.