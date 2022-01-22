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بالفيديو.. ارتفاع وتيرة الاشتباكات بمحيط سجن الحسكة

السبت ٢٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

يشهد محيط سجن الصناعة بالحسكة السورية ارتفاع وتيرة الاشتباكات والقصف وسط تحليق 4 مروحيات للقوات الأمريكية.

العالم - سوريا

كما وقع انفجار قنبلة يدوية بحاجز لجماعات "قسد" بحي "حلكو" في مدينة القامشلي.

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