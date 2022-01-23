شاهد.. جماهير غزة تتظاهر ضد جرائم السعودية في اليمن

العالم - مراسلون

وصدحت حناجر المتظاهرين في قطاع غزة، تضامنا مع اليمن الشقيق بعد المجزرة المروعة بحق الأبرياء في سجن صعدة بصنعاء وذلك من خلال تظاهرات جابت الشارع الرئيسي بغزة.

وقال القيادي في الجهاد الاسلامي يوسف الحساينة لقناة العالم:" مايجري في اليمن، هي حرب لاتخدم الا الاهداف الصهيونية وعلی کل العقلاء في الامة ان يوقفوا هذه الحرب لأنها تصب في طاحونة الاعداء".

وقال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر:"هذا السلاح الذي تدفع من أجله المليارات هو سلاح اميرکي بتکنولوجيا صهيونية هدفه ترکيع الامة لذلک کان الاجدر علی هؤلاء الخونة ان تقدم هذه الامکانيات وهذا السلاح من أجل مواجهة العدو الصهيوني والدفاع عن المقدسات والمسجد الاقصی المبارک وعن شعب فلسطين لاان يستخدم من أجل قتل الابرياء من الشيوخ والنساء والاطفال".

الفصائل الفلسطينية شاركت في التظاهرة التي هتفت فيها الجماهير الفلسطينية لشعب اليمن الذي يدفع ثمن وقوفه الى جانب القضية الفلسطينية ورفضه التطبيع مع الاحتلال أو بيع مبادئه وهو موقف يثمنه الفلسطينيون عاليا جدا.

وقال مسؤول ساحة غزة في حرکة المجاهدين، نائل أبوعودة:"هذه المجاهير التي خرجت اليوم في غزة نصرة لأهلنا في اليمن وضد هذا التحالف السعودي الاماراتي الذي اعلن صراحة الاغتيال الجماعي لأهلنا في صنعاء وفي اليمن من خلال هذه الحرب المدمرة علی أهل اليمن خدمة للأجندة الصهيونية وخدمة للأجندة الاميرکية في المنطقة".

العلم الفلسطيني التحم مع العلم اليمني تأكيداً على المصير المشترك والنضال ضد الظلم والاضهاد.

من فلسطين الی اليمن حلقت رسائل تضامن مع شعب يقبض علی الجمر حتی يبقی صامداً في ظل اعتداءات اغتالت الانسانية قبل ان تغتال الابرياء.