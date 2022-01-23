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الرئيس الجزائري يتوجه الى مصر

الرئيس الجزائري يتوجه الى مصر
الأحد ٢٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، أن رئيس البلاد عبد المجيد تبون سيزور مصر، غدا الاثنين.

العالم - الجزائر

وجاء في بيان الرئاسة أن "السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، يشرع في زيارة عمل وأخوة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، تدوم يومين، ابتداء من الإثنين 24 جانفي 2022".

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل الأسبوع الماضي وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، حيث سلمه الأخير رسالة من الرئيس الجزائري.

وتضمنت الرسالة "اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات".

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