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كاميرا العالم ترافق كاترينا ريتز في زيارتها لمسرح مجزرة صعدة

الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

تتوالى الزيارات الرسمیة وغير الرسمية على مسرح مجزرة السجن الاحتياطي بمحافظة صعدة، حيث زارت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في اليمن كاترينا ريتز، مسرح الجريمة بمعيت وزير الصحة العامة والسكان دكتر طه المتوكل، ومحافظ صعدة محمد جابر عوض ورئيس المجلس الاعلى لادارة والتنسيق للشؤون الانسانية والتعاون الدولي عبدالمحسن طاوس.

العالم - مراسلون

وقالت كاترينا ريتز: "يتمثل من دول الصليب الاحمر في الساعات الاولة ما استطاعت عليه من الدعم الطبي وسيليه دعم ايضًا بناء على النقاش الذي دار بيينا، كذلك من المهم جدًا ايضًا نحن نضوي على دور الهلال الاحمر الذي قام به منذ الساعات الاولى".

ريتز خلال زيارتها لموقع الجريمة اكدت على انه تمت زيارة السجن الاحتياطي بصعدة من قبل اللجنة الدولية للصليب الاحمر اربع مرات، كانت الاخيرة منها اواخر ديسمبر الماضي مع ممثل اللجنة في الشرق الاوسط وافريقيا، معبرة عن اسفها البالغ لاستهداف السجناء.

وقال احد السجناء لقناة العالم: "غريبة لا احد يضرب السجناء في اي حرب الا عند حرب هؤلاء الغاشمين والظالمين والدول الناهبة التي دمرتنا، لكن اوعدكم بالله لو بقى فينا دم يمني سننتقم منكم".

وقال سجين اخر: "الساعة الثانية بعد منتصف الليل حصل ضرب على عنبر رقم واحد واصبنا بالرعب، لم نكن نعلم انه استهداف لاننا نعرف في العرف الدولي لا يتم استهداف السجناء، وتفاجئنا بضرب عنبر 8 فتحنا الابواب والشرطة لم تقصر ودعونا نخرج من السجن للنجاة بارواحنا".

عقب ذلك توجه الجميع لزيارة جرحى مجزرة السجن الاحتياطي في المستشفى الجمهوري بصعدة، وزارو جثث ضحايا هذه المجزرة البشعة التي مايزال الغضب الشعبي ازاءها يتصاعد يومًا بعد يوم.

تاتي زيارة البعة الدولية للصليب الاحمر وقيادات الدولة الى السجن الاحتياطي ومستشفى الجمهوري بصعدة في ظل ارتفاع اعداد ضحايا المجزرة الارهابية البشعة التي ارتكبت من قبل تحالف العدوان، خصوصًا وان عمليات انتشال الضحايا لاتزال مستمرة حتى الان

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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