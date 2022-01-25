الصاع صاعين.. اليمن تحول الامارات لدولة غير آمنة

العالم – مع الحدث

وقال الحقوقي والباحث السياسي ماهر الشامي ان استهداف العمق السعودي الاماراتي بالذات يقرب من فرص السلام لان الامارات والسعودية والمجتمع الغربي في تواطئه في العدوان على اليمن لا يعرف الا لغة القوة.

واضاف ماهر الشامي الى فشل الامم المتحدة في تنفيذ اتفاقية ستوكهولم وجمع بنودها تتعلق بالجانب الانساني ووقفه الى جانب الجلاد.

واشار الباحث السياسي الى ان تعليق عمل فريق تقصي الحقائق كان تمهيدا لتصعيد اكبر في اليمن وارتكاب مزيد من الجرائم وتكون غطاء لجعل القضية اليمنية منسية ولا يوجد اي جهة دولية تراقب الجرائم التي ترتكب هناك.

واكد ماهر الشامي على ان السعودية بما تملك من مساحة وقدرة على امتصاص بعد الضربات وان كانت مؤثرة الا ان اليمن احدثت تغييرا في قوى توازن الردع مع السعودية لكن الامارات وضعها مختلف.

وشدد الحقوقي على ان الامارات رأسمالها الامن والاستقرار للحفاظ على البنية الاقتصادية والاستثمارات وان اي ضربها تستهدفها تهدد تلك الاستثمارات وهذا سيجعل فرص السلام اكبر وسيتحرك المجتمع الدولي لتحريك هذا الملف السياسي.

من جهته اكد القيادي في المؤتمر الشعبي العام ياسر اليماني ان الكيان الصهيوني مشارك بالعدوان السعودي الاماراتي منذ اليوم الاول للعدوان على اليمن واليمنيين.

واضاف ياسر اليماني الى ان الكيان الصهيوني يقف عاجزا امام الضربات اليمنية في العمق الاماراتي خاصة انها عاجزة في الدفاع عن نفسها امام حركة المقاومة حماس فماذا ستصنع للامارات.

واشار القيادي في المؤتمر الشعبي العام ان مهما زادت الادانات الا ان الامارات لن تفيدها الادانات الدولية فاليمنيين ليس لديهم ما يخسرونه بعد خسارة دمائهم واهلهم وبلادهم.

وشدد ياسر اليماني ان على الامارات ان تدرك واذنابها انهم لن ينعموا بالامن والامان الذي اضاعوه في اليمن وما زرعوه من دمار وحروب وقتل طوال سبع سنوات فعلى اليمن الحصاد في بلادهم.

وحذر القيادي في المؤتمر الشعبي العام تحالف العدوان ان لم يتوقف عن عدوانه على اليمن وخروجهم من اليمن فستستمر الضربات والشعب اليمني يؤيد تلك الضربات في العمق الاماراتي والسعودي.

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