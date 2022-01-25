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كوريا الشمالية أطلقت صاروخين كروز من منطقة داخلية

كوريا الشمالية أطلقت صاروخين كروز من منطقة داخلية
الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤول كوري جنوبي، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أجرت على ما يبدو تجربة إطلاق صاروخين كروز على الأقل من منطقة داخلية.

العالم - أسيا والباسفيك

وبحسب "يونهاب" قال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته: "ما زلنا بحاجة إلى إجراء تحليل مفصل لعمليات الإطلاق، لكنني أريد أن أقول إنه في حالة إطلاق مثل هذا الصاروخ جنوبا، فلن تواجه أنظمة الكشف والاعتراض لدينا مشكلة في مواجهته".

وكانت كوريا الشمالية أطلقت ما وصفته بصاروخين موجهين تكتيكيين في 17 يناير، بعد ثلاثة أيام فقط من تجربتها المزعومة لصاروخين آخرين بواسطة وحدتها المحمولة على السكك الحديدية.

كما أعلنت كوريا الشمالية أنها أطلقت صواريخ فرط صوتية في 5 و11 يناير، مما أثار مخاوف من أن هذه الصواريخ قد تتفادى الدفاع الصاروخي لكوريا الجنوبية، على الرغم من أن صحة الاعلان عن مثل هذه الادعاءات لم يتم تأكيدها بعد.

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