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مسؤول: ايران بالمرتبة الاولى آسيويا بمنتجات التكنولوجيا الحيوية

مسؤول: ايران بالمرتبة الاولى آسيويا بمنتجات التكنولوجيا الحيوية
الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس ادارة جمعية منتجي ومصدري منتجات التكنولوجيا الحيوية الايرانية، أن ايران تتبوأ اليوم المرتبة الاولى على مستوى القارة الاسيوية بمجال التكنولوجيا الحيوية.

العالم - ايران

وأوضح " حسام الدين آشنا" في مراسم افتتاح مؤتمر ومعرض " ايران بايو" الدولي اليوم الثلاثاء، أن التنوع في انتاج منتجات التقنية الحيوية في ايران ليس موجودا حتى في الصين والهند وأن من حيث القدرات التقنية نمتلك المرتبة الثالثة.

وأشار أن نحو 40 شركة في ايران تنشط بمجال التقنية الحيوية، بحيث توفر عملة اجنبية بنحو 1.8 مليار دولار وعلى مدى 10 سنوات وفرت نحو 8 مليارات دولار عملة أجنبية بدل استهلاكها في الواردات.

وأستطرد أن البلاد تنتج حاليا 28 منتجا حيويا منها 15 منتجا قيد الابحاث والتطوير، ومنتجان يمران بالدراسات السريرية، وفي العام الفائت تم ادخال لقاحات وأدوية جديدة تخص مكافحة فيروس كورونا الى السوق.

"آشنا" أكد أن صادرات الادوية في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2020 بلغت 73 مليون دولار نصفها تتعلق بالتكنولوجيا الحيوية.

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