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تصريح هام للسيد الصدر بشأن الحشد الشعبي

تصريح هام للسيد الصدر بشأن الحشد الشعبي
الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

وجه زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، دعوة تخص الحشد الشعبي مؤكدا ان التيار الصدري لا يهدف لحله مطلقا.

العالم - العراق

وقال الصدر في كلمة متلفزة تابعتها السومرية نيوز، إن "هناك الكثير من يريد تشويه سمعة الحشد الشعبي، لكننا نريد تنظيمه".

ودعا الصدر الى "ابعاد العناصر غير المنضبطة عن الحشد، لافتا الى ان التيار يتعرض لهجمة اعلامية".

وأضاف، إن "حكومة الأغلبية الوطنية جاءت بعد مطالبة القوى السياسية، مشيرا الى ان الحكومات السابقة لم يرتضيها الشعب".

وتابع الصدر، "طالبنا باستقالة الحكومة السابقة، وتنازلنا عن الوزراء في الحكومة الحالية".

وأشار الى ان "البعض كان يريد تأجيل الانتخابات المبكرة وموقفنا كان ثابت بإجراءها"، موضحا بانه "وجه دعوة مسبقا للإطار التنسيقي إلى المجيء للنجف الأشرف لتداول الأمور وطنيا لكنهم رفضوا".

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