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رئيس الوفد الوطني في اليمن: لا أمن ولا استقرار إلا للجميع

رئيس الوفد الوطني في اليمن: لا أمن ولا استقرار إلا للجميع
الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام، اليوم الثلاثاء، أن دول العدوان تخطئ في اعتبار الأمن حكرا لها.

العالم- الامارات

وقال عبدالسلام في تغريدة على حسابه بتويتر: "تخطئ دول العدوان في اعتبار الأمن حكرا لها مع الاستمرار في شن العدوان والحصار على الجمهورية اليمنية وقتل المدنيين وتدمير المنشآت المدنية".

وشدد بأنه لا أمن ولا استقرار إلا للجميع، مستدلا بالآية الكريمة: (فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ).

يُذكر أن رئيس الوفد الوطني اليمني شدد في تصريح سابق أنه طالما استمر العدوان علينا فنحن مستمرون في الرد، مؤكدا في حال قررت الإمارات ألا تُستهدف فعليها ألا تَستهدف الآخرين.

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