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البحرين/ إعتقال 5 مواطنين تعسفيا والمداهمات تتجاوز الـ40

البحرين/ إعتقال 5 مواطنين تعسفيا والمداهمات تتجاوز الـ40
الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

رصدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين عددا من الإنتهاكات الحقوقية في الإسبوع الثالث من شهر يناير وكان أبرزها اعتقال 5 مواطنين تعسفيا.

العالم- البحرين

وفي التقرير الحقوقي الإسبوعي الذي رصد الإسبوع الثالث من شهر يناير 2022 في الفترة الممتدة بين 15 إلى 21 يناير، أشارت "الوفاق" إلى إعتقال خمسة شبان بشكل تعسفي جميعهم من جزيرة سترة.

والمعتقلون هم: السيد حسين محسن، أحمد الدوسري، علي حسين، حسين حلال، حسين عباس العرادي. فيما تم تمديد توقيف (5) أطفال للمرة الثالثة لمدة أسبوع إضافي على ذمة التحقيق.

الأطفال كانوا قد اعتقلوا في 27 ديسمبر 2021. وهم: محمد حعفر الكويتي(15عاما)، مقتدى جعفر الكويتي (15 سنة)، منتظر جعفر الكويتي (14 سنة)، أحمد فاضل أحمد حبيل (15 سنة)، محمد عبدالزهراء منصور (15 سنة).

وعلى صعيد انتهاكات السجون، فقد بلغ عدد الإنتهاكات الفردية (حالتين) في سجن جو المركزي، كلاهما حالات حرمان من العلاج. والمعتقلان هما: محمد الشمالي،خليل الصفار.

هذا وبلغ عدد مداهمات القوى الأمنية للمناطق (46) مداهمة في (16) منطقة، تخللها (حالتين) نصب نقاط تفتيش في منطقة جزيرة سترة.

في المقابل، بلغ عدد الاحتجاجات والفعالية السلمية (15) احتجاجاً في (9) مناطق في: البلاد القديم، الدير، السنابس،العكر، أبوصيبع والشاخورة، جدحفص، دمستان، كرزكان.

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البحرين/ إعتقال 5 مواطنين تعسفيا والمداهمات تتجاوز الـ40

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