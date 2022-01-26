اوكرانيا.. التهديدات الاميركية تصل الی تهديد بوتين شخصيا!

العالم - روسيا

نيران تدريبات القوات الروسية قرب الحدود الاوكرانية تزداد سخونة مع تصاعد حدة الازمة السياسية بين موسكو من جهة وكييف وداعميها الغربيين من جهة اخرى.

الرئيس الاميركي جو بايدن اعلن استعداده لفرض عقوبات على نظيره الروسي فلاديمير بوتين اذا شنت القوات الروسية هجوما على اوكرانيا وحذر من عواقب هائلة في حال حصول الغزو الروسي.

وقال بايدن:"ستكون هناك عاقب اقتصادية خطيرة اذا تحرك الرئيس الروسي، مثل هذه الخطوة لها عواقب وخيمة في جميع انحاء العالم ويمكن ان ترقى لاكبر غزو منذ الحرب العالمية الثانية".

على الجانب الروسي حذرت بعثة موسكو لدى الامم المتحدة من مواصلة ضخ الغرب للاسلحة في اوكرانيا بذريعة التهديد الروسي المزعوم، واكدت ان ضخ الاسلحة سيؤدي الى وقوع ضحايا مدنيين في منطقة النزاع في دونباس.

موقف البعثة الروسية جاء بعد تقديم البيت الابيض مساعدات عسكرية لكييف بقيمة مئتي مليون دولار تشمل تجهيزات وذخائر لتعزيز القوات الاوكرانية.

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ندد من جهته بالتحركات الاميركية عموما وبشكل خاص وضع واشنطن ثمانية الاف وخمسمئة عسكري على اهبة الاستعداد بسبب الازمة الاوكرانية، وقال ان هذه التحركات مقلقة وان الولايات المتحدة تصعد التوتر.

الكرملين اعلن ايضا عن لقاء مرتقب خلال الايام المقبلة للرئيس بوتين مع قادة فرنسا والمانيا لبحث حل للازمة المتفاقمة.

ميدانيا يواصل نحو مئة الف من القوات الروسية المحتشدين قرب الحدود الاوكرانية التمركز في المواقع والتدريب حيث تم البدء بسلسلة مناورات جديدة تشمل مختلف الوحدات وبشكل خاص سلاح الجو ومضادات الطائرات والسفن الحربية.