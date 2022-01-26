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العراق.. القبض على عدد من المطلوبين بينهم متهمون بالارهاب

العراق.. القبض على عدد من المطلوبين بينهم متهمون بالارهاب
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

اعلنت قيادة شرطة بغداد في العراق، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على عدد من المطلوبين بينهم متهمين بالارهاب والقتل.

العالم - العراق

وقالت القيادة في بيان ان "مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد خلال ال ٢٤ ساعة الماضية، وتحديدا سيطرة الشعب، القت القبض على متهمين اثنين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب حاولا النفاذ من السيطرة".

واضافت ان "مفارز سيطرتي الجزيرة والانتصار القت القبض على متهمين اثنين بالارهاب ليصبح العدد اربعة متهمين، حيث تم التأكد من اسمائهم ضمن حاسبة المطلوبين وتبين أنهم مطلوبون وفق قضايا تتعلق بالارهاب".

واشارت القيادة الى ان "مفارز سيطرة الشعب ضبطت عجلتين مسروقتين، كما ضبطت سيطرات التاجي وشاطئ التاجي والانتصار عجلة مسروقة في كل سيطرة منها ضمن منحنى التفتيش، فيما القت مفارز سيطرة ابي غريب الجديد القبض على متهم مطلوب وفق قضايا تتعلق بالقتل".

واوضحت انه "تم اقتياد المتهمين والعجلات المضبوطة الى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اصوليا".

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