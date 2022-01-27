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هذا ما يحدث حين يفر مرتزقة العدوان من جبهات اليمن!

الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

بعد ان يفرّ مرتزقة العدوان كالارانب من الجبهات، يستعين تحالف العدوان على اليمن عن الهزائم بالقصف الهستيري، قصف يطالب كل الاحياء السكنية والمباني والاسواق وحتى السجون تدمر على من فيها، في مشاهد مهولة أذهلت العالم.

فالهمجية والوحشية والقصف البربري هو الاسلوب الذي يتعامل به تحالف العدوان مع الانتصارات اليمنية في الجبهات وفي ميادين القتال.

هذه المشاهد ليست من الحرب العالمية الثانية وليست مشاهد من زلازل وبراكين او اعصار عصف بمكان ما او بمدينة ما، وانما هذه آثار القصف الهمجي البربري السعودي الاماراتي الامريكي الصهيوني، على احياء اليمن ومدنه.

هذا عن الدمار، اما عن المجازر فحدّث ولا حرج، فتحالف العدوان لم يكترث لكل القصف الذي قام به في كل المدن اليمنية فأغار فجراً او بين الليل والفجر على سجن صعدة ودمّره على من فيه، فضلاً عن المجازر التي ارتكبها في كل المدن اليمنية.

التفاصیل في سياق التقرير المرفق اعلاه..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6015803

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