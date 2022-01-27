هذا ما يحدث حين يفر مرتزقة العدوان من جبهات اليمن!

فالهمجية والوحشية والقصف البربري هو الاسلوب الذي يتعامل به تحالف العدوان مع الانتصارات اليمنية في الجبهات وفي ميادين القتال.

هذه المشاهد ليست من الحرب العالمية الثانية وليست مشاهد من زلازل وبراكين او اعصار عصف بمكان ما او بمدينة ما، وانما هذه آثار القصف الهمجي البربري السعودي الاماراتي الامريكي الصهيوني، على احياء اليمن ومدنه.

هذا عن الدمار، اما عن المجازر فحدّث ولا حرج، فتحالف العدوان لم يكترث لكل القصف الذي قام به في كل المدن اليمنية فأغار فجراً او بين الليل والفجر على سجن صعدة ودمّره على من فيه، فضلاً عن المجازر التي ارتكبها في كل المدن اليمنية.

التفاصیل في سياق التقرير المرفق اعلاه..

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https://www.alalam.ir/news/6015803