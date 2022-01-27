تونس: الغنوشي ينظم جلسة إفتراضية للإحتفال بذكرى إصدار الدستور

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جلسة شارك فيها بتقنية الزوم عدد من النواب ومن رؤساء الكتل البرلمانية الحليفة لحركة النهضة كائتلاف الكرامة وقلب تونس واستغلها الغنوشي لتقديم تصوره لحل الازمة في تونس.



ذكرى ختم الدستور مثلت مناسبة لتنسيقية الاحزاب الديمقراطية الاجتماعية من اجل اعلانها الانطلاق في تكوين جبهة سياسية معارضة بهدف اطلاق حوار وطني وتكوين حكومة انقاذ والاتفاق على تنظيم انتخابات جديدة واللجوء الى كل وسائل الضغط ومن بينها الشارع للدفع بالرئيس قيس سعيد للقبول بهذا المسار.

وأكد عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري: دعوة كل الفرقاء الوطنيين في حوار جامع لا يقصي احد للخروج من هذه الأزمة، ونعتبر أن اولويات هيئة تكوين حكومة وطنية للانقاذ مسنودة من كل الاطياف السياسية الوطنية لان اليوم تونس للاسف باتت دون حكومة وهي حكومة صورية لا تقوم بدورها".



يقلل مراقبون من جدوى المبادرات والتحركات السياسية دون ثقل شعبي حقيقي، ويعتبرون ان حل الازمة يجب ان يمر قبل كل شيء عبر صناديق الاقتراع.

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