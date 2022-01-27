مناوشات على الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان

العالم- آسيا والباسفيك
وذكر تقرير عن الدائرة: أن "المناوشات الرئيسية بين وحدات القوات الحدودية لقرغيزستان وطاجيكستان وقعت في منطقتي تورت كوتشو وشير دوبو، وأن الجانب الطاجيكي استخدم قذائف الهاون والقناب
ل اليدوية".
وأضاف: "لا تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى حتى الآن".
وتابع: "أعيد فتح طريق باتكين - إسفانا الذي أغلقه مواطنون من طاجيكستان في وقت سابق اليوم".
وأشار إلى أن "الوضع ساء مساء بسبب استخدام الجانب الطاجيكي الأسلحة ضد الوحدات الحدودية القرغيزية في منطقة شير - دوبو بمنطقة باتكين".
من جهتها، أعلنت مصادر مطلعة في دوشنبه: عن "إصابة 3 جنود من مقاتليها تم نقلهم إلى المستشفى في مدينة إسفار القريبة".