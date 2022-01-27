الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مرحبا بزيارة الصدر الى بغداد..

الخزعلي: الإطار التنسيقي يده ممدودة لكل ما فيه مصلحة للعراق

الخزعلي: الإطار التنسيقي يده ممدودة لكل ما فيه مصلحة للعراق
الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

رحب الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" في العراق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الخميس، بزيارة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الى بغداد، معربا عن أمله بأن تكون بداية لحل الخلافات.

العالم-العراق

وقال الخزعلي في تغريدة على "تويتر" إن "الإطـار التنسيقي يـده ممدودة لـكـل مـا فيـه مصلحـة العـراق، وتفويت الفرصـة على الأعداء، لذلك نحـن تُرحب بزيارة الأخ السيد مقتدى الصدر إلى العاصمة بغداد، ونأمـل مـن اللـه سـبحانه أن تكون زيارتـه بدايـة لمشـروع حـل الخلافات، ولملمـة البيـت الشيعي بالشكل الذي يسـاهم بإفشـال مـشـاريـع أعـداء العراق".

وأضاف أن "هذا انطلاقاً مـن كلام السيد الشهيد محمـد الصـدر (رض): (إن التصرفات المهمة التي ترتبط بالمصالـح العامـة، وبالحكمـة الإلهيـة في تدبير المجتمع، وتسبيب أسبابه، هـي دائماً محل عناية الله سبحانه وتدبيره)".

يشار إلى ان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، وصل الى بغداد يوم امس، ومن المفترض ان يلتقي بعض قادة الإطار التنسيقي مساء اليوم الخميس.

روابط ذات صلة

اجتماع مرتقب بين الصدر والإطار التنسيقي في منزل العامري

الاطار التنسيقي: استمرار المنهج الاقصائي سيدفعنا نحو خيارين

المالكي يؤكد تماسك الإطار التنسيقي ووحدة موقفه

المالكي مغردا: يدي ممدودة لأفضل العلاقات اذا كانت فيها مصلحة العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"قسد" تفرض حظر تجوال كلياً في دير الزور

بالفيديو.. وزير الدفاع اليمني: تصعيد العدوان سيواجه برد حاسم وقاس وضرباتنا ستستمر 

بايدن يبحث مع شولتس سبل صد "العدوان الروسي على أوكرانيا"

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 27-01-2022

قطر: نعتزم على توسيع العلاقات مع إيران في مختلف المجالات

بالفيديو.. تونس: الغنوشي ينظم جلسة إفتراضية للإحتفال بذكرى إصدار الدستور