حماس: استمرار الاعتقالات في الضفة هو نسف لوحدة الشعب

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وحسبما نقل موقع العهد الاخباري, أضاف عمارة: هذه الاعتقالات تأتي بقرار سياسي، وهي سياسة واضحة لكل مواطن فلسطيني لا يختلف عليه اثنان.

واعتبر أنّ استمرار الاعتقالات هو نسف لوحدة الشعب، ومشروع المصالحة، داعيًا قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية إلى التوقف والتراجع عن الاعتقالات السياسية الانتقامية.

وطالب عمارة السلطة بالعمل على إطلاق الحريات والتوقف عن انتهاكات حقوق المواطن الفلسطيني، والتوقف عن نهج القمع، والاعتداءات والتعذيب، مضيفًا أن هذه الممارسات تعمل على توتير الساحة الداخلية وخلق العداوة والبغضاء ولها عواقب وخيمة.

ولفت عمارة إلى أن الاعتقالات السياسية صارت مكشوفة لكل فلسطيني وهي تغطية للفشل السياسي، والأمني، والاجتماعي، والمالي، ولأزمة داخلية تعيشها قيادات السلطة.