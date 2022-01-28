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حماس: استمرار الاعتقالات في الضفة هو نسف لوحدة الشعب

حماس: استمرار الاعتقالات في الضفة هو نسف لوحدة الشعب
الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكّد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة المحتلة شكري عمارة أنّ استمرار الاعتقالات السياسية بحق أنصار وكوادر الحركة، وطلبة الجامعات في الضفة، يهدف لتصفية مشروع المقاومة، مشددًا على أن هذه السياسة مرفوضة من كافة القوى الفلسطينية.

العالم-فلسطين

وحسبما نقل موقع العهد الاخباري, أضاف عمارة: هذه الاعتقالات تأتي بقرار سياسي، وهي سياسة واضحة لكل مواطن فلسطيني لا يختلف عليه اثنان.

واعتبر أنّ استمرار الاعتقالات هو نسف لوحدة الشعب، ومشروع المصالحة، داعيًا قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية إلى التوقف والتراجع عن الاعتقالات السياسية الانتقامية.

وطالب عمارة السلطة بالعمل على إطلاق الحريات والتوقف عن انتهاكات حقوق المواطن الفلسطيني، والتوقف عن نهج القمع، والاعتداءات والتعذيب، مضيفًا أن هذه الممارسات تعمل على توتير الساحة الداخلية وخلق العداوة والبغضاء ولها عواقب وخيمة.

ولفت عمارة إلى أن الاعتقالات السياسية صارت مكشوفة لكل فلسطيني وهي تغطية للفشل السياسي، والأمني، والاجتماعي، والمالي، ولأزمة داخلية تعيشها قيادات السلطة.

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حماس: استمرار الاعتقالات في الضفة هو نسف لوحدة الشعب

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