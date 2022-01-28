حلّ المجلس الاسلامي العلمائي في البحرين عام 2014

خاص بالعالم

وقد لاقى حلّ المجلس العلمائي ردود فعل مستنكرة من اطياف عديدة في المجتمع البحريني. واعتبر المجلس العلمائي ان الحكم كان سياسياً جائراً وتدخلا في الشأن الديني واستهدافاً طائفياً.

وقال المجلس الذي يمثّل اعلى هيئة دينية شيعية في البحرين في بيان ان الحكومة لم تستطع بكل ما تملك ان تتوافر على ادلة يمكن ان تحاكم بها المجلس الا مجموعة من الاكاذيب والترهات واتهامات الكيدية المفضوحة، مشدداً على ان هذا القرار الجائر يمثل صفحة سوداء في تاريخ القضاء والسلطة البحرينية.

ناقش برنامج "لن ننسى" هذا الموضوع مع الناشط الحقوقي البحريني في ستوكهولم عباس شبر

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