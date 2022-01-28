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حلّ المجلس الاسلامي العلمائي في البحرين عام 2014

الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

في 29 من كانون الثاني/ يناير من العام 2014، اصدر القضاء البحريني قراراً حلّ بموجبه المجلس الاسلامي العلمائي وتصفيته، في سياق استهداف النظام البحريني للمجتمع الاهلي وتكميم الافواه وخنق الحريات.

خاص بالعالم

وقد لاقى حلّ المجلس العلمائي ردود فعل مستنكرة من اطياف عديدة في المجتمع البحريني. واعتبر المجلس العلمائي ان الحكم كان سياسياً جائراً وتدخلا في الشأن الديني واستهدافاً طائفياً.

وقال المجلس الذي يمثّل اعلى هيئة دينية شيعية في البحرين في بيان ان الحكومة لم تستطع بكل ما تملك ان تتوافر على ادلة يمكن ان تحاكم بها المجلس الا مجموعة من الاكاذيب والترهات واتهامات الكيدية المفضوحة، مشدداً على ان هذا القرار الجائر يمثل صفحة سوداء في تاريخ القضاء والسلطة البحرينية.

ناقش برنامج "لن ننسى" هذا الموضوع مع الناشط الحقوقي البحريني في ستوكهولم عباس شبر

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق اعلاه..

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