ماذا وراء قرار الحريري بالابتعاد نهائياً هو وتياره عن المشهد السياسي؟

خاص بالعالم

وقال عوض في حديث لقناة العالم خلال برنامج "استوديو بيروت": ان الحريري كان يمثل عمود المنظومة السنية وسقط في زمن اعلنت افلاسها بعد ان نهبت البلاد واوصلت البلاد الى الحالة الاقتصادية المزرية.

واوضح عوض، انه في عام 2017 اختبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قدرة سعد الحريري على استعادة الاموال السعودية والمتهم بانه استولى عليها بطريقة مخاتلة، بالاضافة الى الاموال الاخرى للشركات التي كانت تعمل معه، رغم انه كان مخلصا وامينا جداً للسعودية ومنفذاً لكل ما طلبته منه.

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https://www.alalam.ir/news/6018133