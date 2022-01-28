145سلعة ارتفعت أسعارها بنسبة 98% في لبنان

العالم_لبنان

وأصدرت جمعية المستهلك بيانًا اليوم الجمعة عن مؤشر الأسعار في الفصل الرابع 2021، لفتت فيه إلى أنّ الفقر يتمدّد والبلد يتفكّك بينما تواصل السلطة السياسيّة تجاهلها لواجباتها حيال المجتمع اللبناني تاركة المواطنين تحت رحمة المصارف وكبار التجار الذين ينهبون عمليًا ما تبقّى من أجور ومدخرات بدون أيّ محاسبة، بل تتحضّر الحكومة الآن لتحميلهم أعباء ضريبية جديدة بدون حل واحدة من أزمات البلاد.

وسألت هل تعلم الحكومة أنّ هناك مجلس لحماية المستهلك برئاسة وزير الاقتصاد يضم تسع وزارات وممثلين عن المستهلك وعن غرف التجارة والصناعة والزراعة وعن الصناعيين يمكنه أن يناقش ويقترح حلولًا اقتصاديّة وماليّة تطوّر الاقتصاد وتؤمّن حقوق المواطنين؟، لماذا لا يتحرك وزير الاقتصاد للاستماع إلى كل هؤلاء بدلًا من الدوران في متاهة التفاصيل؟.

وتابعت انخفاض سعر الدولار بحوالي 32% منذ أكثر من 10 أيام هي واحدة من المحطّات التي تؤكّد خطورة التحالف السياسي المصرفي التجاري على مصالح أكثرية اللبنانيين، إذ لم تشهد الأسواق أيّ تراجع جدّي في الأسعار، وقد تصرّف التجار وكأنّ الأسعار التي حصلوا عليها من يأس الناس واستغلالهم قد أصبحت حقًا مكتسبًا لهم لا يتراجعون عنه.

وأضافت جمعية حماية المستهلك منذ يومين أظهرت مقارنة لأسعار السلع الغذائية الأساسية (لحوم، أجبان وألبان، زيوت، معلبات، حبوب...) والأدوات المنزلية والاتصالات والمواصلات، مع أسعار الشهر السابق أنّ التراجع تراوح بين 5 و16%، أيّ أنّ التاجر اللبناني يستمر في التشاطر ويستفيد من عرق الناس وتعبهم ليرفع أسعاره تدريجيًا لتتجاوز قدرة الناس الشرائية بشكل خطير.

ولفتت إلى أنّ علاج هذا المرض اللبناني لا يتم إلاّ عبر اقتصاد منتج ومنافس والتخلّص من الاحتكارات وتعديل بنية النظام المافيوي الطائفي المصرفي. أمّا الحديث عن محاضر ضبط ومراقبة وزارة الاقتصاد للسوق فهو لم ينفع في شيء ولن ينفع.

جمعية المستهلك طرحت حلولًا عديدة منذ هندسات رياض سلامة عام 2016 وطيلة مراحل الأزمة وأقامت دعاوى قضائية ضد وزارة الاتصالات وجمعية المصارف وبعض المصارف، بحسب البيان.

وفي ما يلي نتائج تطور أسعار السلع والمواد الغذائية الفصل الرابع من العام 2021

نوع الصنف عدد السلع مقارنة الفصل الرابع 2021 مع الفصل الثالث 2021

خضار 15 إرتفاع 56.12%

فواكه 12 ارتفاع 1.98%

لحوم 11 ارتفاع 16.7%

البان واجبان 21 ارتفاع 75%

مواد منزلية وشخصية 20 ارتفاع 43.9%

معلبات وزيوت وحبوب 43 ارتفاع 40.8%

الخبز 9 إرتفاع 129.9%

مشروبات غازية وعصير 5 - -

محروقات 3 إرتفاع 308.64 %

اتصالات 4 - -

مواصلات 3 إرتفاع 211.5%

المجموع 145 إرتفاع 98.28%