'جمعة الغضب' يتصدر مصرياً..ووعود بالعودة للميدان

العالم - مصر

وركز عمر طلبة على حرق مقر الحزب الوطني، وطالب المصريين بالصمود: "‏ليلة ‎#جمعة_الغضب يوم حريق الحزب الوطني يوم ما الشعب فاق وصحي.. يوم ما الناس كلها كانت في الشوارع.. أوعى تنسى انتصارات الشعب.. هترجع من جديد أقسم بالله خلي عندكم أمل إن الشعب دا هيفوق وهيشيل النظام الفاسد دا زي ما شال مبارك والشلة بتاعته".

ونشرت سارة الغزالي أشهر لقطات المواجهات، وهتفت: "‏يا شعب يالي دافع تمن الشوارع دم. احفظ أسامي اللي ماتوا في الشوارع صم. #28يناير #جمعة_الغضب".

وتوعد الناشط حسام الحملاوي بالعودة مرة أخرى، وقال: "‏ذكرى أعظم يوم في تاريخ مصر. اليوم الوحيد الي حسيت فيه إني حر ١٠٠٪ ومافيش أي سلطة علي ولا حد يقدر يقمعني وإن البلد دي بلدي وبلد إخواتي ال في الشارع مش بلد قطاع الطرق ال بيحكمونا. حيفضل اليوم ده تروما تطاردهم في كوابيسهم وهم نايمين وهم صاحيين. ولنا عودة حتى لو طال الزمن. ‎#جمعة_الغضب".

وشارك الناشط شادي الغزالي حرب، وكتب: "‏علموا أولادكم إن مفيش مستحيل. ‎#جمعة_الغضب #٢٨يناير".

وحيت ماجدة غنيم كل من شارك في ذلك اليوم، وكتبت: "‏لكل اللي نزلوا زي النهاردة وهمه مش عارفين هيرجعوا ولا لأ.. لكل اللي منهم رجع بيته وعاش شايل في جسمه علامة.. لكل اللي في البيوت دعوا لهم والخوف ماليهم. كل سنة وانتم طيبين.. لكل أهالي الشهدا ما أقدرش أشيل عيني من الأرض وأقول أي حاجة.. لكل اللى قتل واتآمر وسرق الحلم.. مش مسامحين. #جمعة_الغضب".

وقص عاصم البرادعي تجربته، وقال: "‏سماء القاهرة في ‎#جمعة_الغضب.. مشهد يوم 28 بالقرب من الإسعاف بعد العصر كأن الزمن توقف للحظات والواحد في بداية فيلم أجنبي الغيوم في الأفق ومبنى الحزب الوطني مشتعل وأوراق متطايرة بفعل هواء يناير وبرودة الجو وأصوات متفرقة لضرب خرطوش وكأنه مشهد من فيلم سينمائي. ٢٨يناير ٢٠١١ #ثورة_يناير".

وسجل خالد عبيد لحظة اعتراف الداخلية بسيطرة الشعب على الشارع، وقال: "‏خلاص الشعب ركب"، قالها أحد قادة قوات الأمن من حاشية مبارك الفاسدة بغرفة العمليات في تسجيل تاريخي كبداية النهاية لنظام مبارك وهروب ‎#الداخلية يوم #جمعة_الغضب".