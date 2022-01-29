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القوات المصرية والسعودية تواصل المناورات في البحر الأحمر

القوات المصرية والسعودية تواصل المناورات في البحر الأحمر
السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

واصلت القوات المصرية والسعودية تنفيذ مناورات التمرين البحري الثنائي المشترك "مرجان 17" بقاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي السعودي في البحر الأحمر.

العالم - مصر

وقالت صحيفة "الجزيرة" السعودية إن التمرين شهد عددا من الفرضيات القتالية مثل التعامل مع الأهداف المعادية بالذخيرة الحية واقتحام المباني واستطلاع الشواطىء والجزر، و إقامة العديد من المحاضرات النظرية في مختلف المجالات البحرية والإستراتيجية.

وتقام مناورات التمرين البحري الثنائي المشترك "مرجان 17" بهدف تعزيز العلاقات والتعاون المشترك ورفع مستوى الاستعداد القتالي والجاهزية بين القوات البحرية السعودية ونظيرتها المصرية، إلى جانب توحيد المفاهيم العملياتية بين الجانبين لمواجهة التهديدات بالمنطقة، وتبادل الخبرات في أساليب وطرق تنفيذ المهام البحرية.

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