قرغيزستان وطاجيكستان تتفقان على وقف إطلاق النار بشكل كامل

العالم-اسيا والباسفيك

واجتمع رئيس لجنة الأمن القومي القيرغيزستاني، كامشيبيك تاشييف، مع نظيره الطاجيكستاني، صيمن ياتيموف، حيث توصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل كامل على الحدود بين البلدين.

واعتبر رئيس لجنة الأمن القومي الطاجيكستاني أن الحادثة تدل على أن البلدين فشلا بإنهاء النزاع الدائر منذ سنوات طويلة، حيث يجب القيام بكل السبل المتاحة لإنهائها، وذلك من خلال الإجراءات القانونية التي يجب اعتمادها على أساس الموافقة المتبادلة والتعبير عن الإرادة المشتركة للبلدين.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" أن الطرفين اتفقا على وجوب اتباع البروتوكولات وتنفيذ بنود الوثيقة الموقعة بين الطرفين قبل المبادرة إلى عمليات إطلاق النار.

هذا وأعلنت دائرة حرس الحدود في قرغيزستان، أمس أن مناوشات وقعت بين جنود قرغيزستانيين وطاجيكستانيين عند إحدى النقاط الحدودية بين البلدين، فيما أبلغت دوشنبه عن مقتل مدني وإصابة 6 من جنودها نتيجة الحادث.