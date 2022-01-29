كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة يومية بعدد إصابات كورونا

العالم-اسیا والباسفیک

وبدأت موجة الإصابات بالارتفاع منذ 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، عندما سجلت البلاد 8 آلاف و570 حالة، مدفوعة بالتفشي السريع لمتحور أوميكرون.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" المحلية عن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه تم رصد 17 ألفا و542 إصابة بكورونا، ليصل الإجمالي إلى 811 ألفا و122 حالة.

كما تم تسجيل 34 وفاة بكورونا في الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ الإجمالي 6 آلاف و712.

وتوقع مسؤولو الصحة أن يرتفع عدد الإصابات بكورونا إلى 100 ألف يوميا في غضون أسابيع قليلة، وفق المصدر ذاته.

وحتى عصر السبت، بلغ إجمالي إصابات كورونا بالعالم 371 مليونا و34 ألفا و387، بينها أكثر من 5 ملايين و699 ألفا و900 وفاة، بحسب إحصاءات موقع "وورلدو ميترز".