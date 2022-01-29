السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢
٠٤:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة يومية بعدد إصابات كورونا

كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة يومية بعدد إصابات كورونا
السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، السبت، تسجيل أكثر من 17 ألفا و500 إصابة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.

العالم-اسیا والباسفیک

وبدأت موجة الإصابات بالارتفاع منذ 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، عندما سجلت البلاد 8 آلاف و570 حالة، مدفوعة بالتفشي السريع لمتحور أوميكرون.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" المحلية عن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه تم رصد 17 ألفا و542 إصابة بكورونا، ليصل الإجمالي إلى 811 ألفا و122 حالة.

كما تم تسجيل 34 وفاة بكورونا في الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ الإجمالي 6 آلاف و712.

وتوقع مسؤولو الصحة أن يرتفع عدد الإصابات بكورونا إلى 100 ألف يوميا في غضون أسابيع قليلة، وفق المصدر ذاته.

وحتى عصر السبت، بلغ إجمالي إصابات كورونا بالعالم 371 مليونا و34 ألفا و387، بينها أكثر من 5 ملايين و699 ألفا و900 وفاة، بحسب إحصاءات موقع "وورلدو ميترز".

روابط ذات صلة

اصابة بعض مرافقي الرئيس الكوري الجنوبي إلى الإمارات والسعودية ومصر بكوفيد-19

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأمم المتحدة تطلع على حجم أضرار قصف العدوان في الحديدة

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. المشهد السياسي اللبناني والجواب على ورقة الكويت

لبنان يدين استهداف مطار بغداد الدولي بقصف صاروخي

غدا.. تشاور الوزراء العرب بشكل غير رسمي في الكويت

مشاهد جديدة لاستسلام عناصر 'داعش' في سجن الصناعة بالحسكة

الأمم المتحدة تكشف مصدر المسیّرات الیمنیة