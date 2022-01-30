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أمريكا وكوريا الجنوبية تنددان بالتجربة الصاروخية السابعة لكوريا الشمالية

أمريكا وكوريا الجنوبية تنددان بالتجربة الصاروخية السابعة لكوريا الشمالية
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

نددت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، بتجربة كوريا الشمالية الصاروخية، إذ تعد الساعة في أقل من شهر.

العالم - الأميركيتان

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في منطقة المحيط الهادي والمحيط الهندي في بيان، إن الولايات المتحدة تندد بأحدث تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية وتدعو بيونغيانغ إلى الكف عن المزيد من الأعمال المزعزعة للاستقرار.

وذكر البيان أن تقييم القيادة للتجربة الصاروخية يشير إلى أنها لم تمثل تهديدا مباشرا لأراضي الولايات المتحدة أو أفرادها أوحلفائها.

من جهته، ندد مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي، بالتجربة الصاروخية لكوريا الشمالية ووصفها بأنها تحد لحظر الأمم المتحدة ولجهود السلام.

بدوره قال مكتب رئيس كوريا الجنوبية، إن الرئيس مون جيه-إن يعتقد أن كوريا الشمالية باتت قريبة من استئناف التجارب على صواريخ باليستية بعيدة المدى والتخلي عن التوقف الذي فرضته على نفسها بشأن هذه المسألة.

جاء ذلك بعد الأنباء التي أفادت بأن كوريا الشمالية أجرت تجربة صاروخية، اليوم الأحد، يعتقد أنها لصاروخ باليستي.

ودعا الرئيس الكوري الجنوبي الجارة الشمالية إلى الكف عن إثارة التوتر والعودة إلى المحادثات.

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