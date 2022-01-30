شاهد.. باحث سياسي: ملئ فراغ الحريري في الساحة اللبنانية ليس امراً سهلاً

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وأضاف حردان خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية أن موضوع ملئ الفراغ الذي احدثه سعد الحريري ليس امراً سهلاً خصوصا من قبل شخص في عائلة الحريري ويحتاج الى عوامل عديدة منها الشخص والمناخ السياسية والمناخ الإقليمي والدولي.

وأوضح حردان أن هناك عدة عوامل ستحدد في المستقبل اذا بهاء الحريري باستطاعه ملأ هذا الفراغ الذي احدثه شقيقه سعد الحريري مشيراً الى أن سعد ورث ابيه رفيق الحريري بدعم سعودي وفرنسي وأمريكي وبغطاء سياسي كبير في كافة المستويات.

وأكد حردان على أن الساحة اللبنانية لاتزال تعيش حالة الصدمة التي تلقاها بسبب اعلان الحريري وملأ الفراغ الذي احدثه قبيل الانتخابات النيابية ليس امراً سهلاً.

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