تونس.."ابنة راشد الغنوشي" تقاضي قيادية في حزب "التيار الديمقراطي"

العالم - تونس

وأرجعت سمية الغنوشي قرار رفع الدعوى إلى تصريحات القيادية في حزب "التيار الديمقراطي" التي اتهمتها بـ"استيراد مادة الحليب من بلجيكا مستفيدة من دعم الدولة، بعد تدمير منظومة الحليب من طرف رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ووزير التجارة في حكومته"، حسب قولها.

وكتبت سمية على صفحتها في موقع "فيسبوك": "نظرا لإدمان المدعوة سامية عبو الكذب البواح والافتراء والدجل، فقد كلفت اليوم فريقا من المحامين برفع قضية ضدها في الثلب والإدعاء بالباطل".

وتابعت "التجارة ليست عيبا لكني لم أمارسها يوما لا أنا ولا أحد من أشقائي، وأتحدى هذه الكاذبة الكذوب أن تسوق قرينةً وحيدة على إفكها وافترائها".