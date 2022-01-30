العالم - فلسطين

وقالت "الوزارة"، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.3 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأوضح التقرير أن حالات الوفاة توزعت إلى 4 حالات في الضفة الغربية المحتلة، و7 في قطاع غزة.

وبين أن الإصابات الجديدة توزعت إلى 4452 في الضفة الغربية المحتلة، و1345 في قطا ع غزة، و2860 في مدينة القدس المحتلة.

ووفق التقرير فإن حالات التعافي توزعت إلى 893 في الضفة الغربية المحتلة، و130 في قطاع غزة.



ولفتت "الوزارة" إلى وجود 70 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 150 مريضا، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.