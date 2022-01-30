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الصحة الفلسطينية: 11 وفاة و8657 إصابة بـ"كورونا"

الصحة الفلسطينية: 11 وفاة و8657 إصابة بـ
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 11 وفاة، و8657 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1023 حالة تعافي، بعد فحص 15773 عينة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - فلسطين

وقالت "الوزارة"، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.3 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأوضح التقرير أن حالات الوفاة توزعت إلى 4 حالات في الضفة الغربية المحتلة، و7 في قطاع غزة.

وبين أن الإصابات الجديدة توزعت إلى 4452 في الضفة الغربية المحتلة، و1345 في قطا ع غزة، و2860 في مدينة القدس المحتلة.

ووفق التقرير فإن حالات التعافي توزعت إلى 893 في الضفة الغربية المحتلة، و130 في قطاع غزة.

ولفتت "الوزارة" إلى وجود 70 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 150 مريضا، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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