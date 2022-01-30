الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الإيراني يوعز بإعداد خطة الاستراتيجية الصناعية للبلاد

الرئيس الإيراني يوعز بإعداد خطة الاستراتيجية الصناعية للبلاد
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

أوعز الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى نائبه الأول محمد مخبر بتشكيل فريق عمل في إطار الحكومة يعنى بتنفيذ توجيهات قائد الثورة الإسلامية حول "إعداد خطة الاستراتيجية الصناعية للبلاد".

العالم - إيران

وأكد الرئيس الإيراني عبر مرسومه بأن يضم فريق العمل المعني بإعداد الخطة الصناعية، جمعا من الخبراء وأصحاب الرأي والجهات المعنية في مجالات الإنتاج والصناعة من مختلف القطاعات الحكومية والمحافل العملية والجامعية والشركات المعرفية داخل البلاد.

وطالب رئيسي في هذا السياق، بتحديد الآليات والسبل وجدولة المهام الموكلة إلى كافة الجهات المعنية والمؤسسات التي ستشارك في اعداد الخطة، وإحاطة الجميع بالمهام والمسؤوليات المحددة لهم.

كما أوعز الرئيس الإيراني إلى نائبه الأول، بإعداد تقارير شهرية حول آخر الإجراءات والمنجزات المحققة في هذا الخصوص، لكي ترفع إلى سماحة قائد الثورة الإسلامية.

روابط ذات صلة

قائد الثورة يؤكد على وضع خطة استراتيجية للقطاع الصناعي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس الإيراني يوعز بإعداد خطة الاستراتيجية الصناعية للبلاد

عبر كورونا.. ممرضتان أميركيتان تجمعان أكثر من 1.5 مليون دولار!

اجتماع تنسيقي مع وجهاء وشيوخ عشائر حلب لإطلاق التسوية غداً

موجة صقيع غير مسبوقة تفتك بمشردي العاصمة الهندية

بالفيديو.. ثور هائج يقتحم مدرسة ابتدائية جنوبي العراق

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 30-01-2022