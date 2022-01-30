الرئيس الإيراني يوعز بإعداد خطة الاستراتيجية الصناعية للبلاد

العالم - إيران

وأكد الرئيس الإيراني عبر مرسومه بأن يضم فريق العمل المعني بإعداد الخطة الصناعية، جمعا من الخبراء وأصحاب الرأي والجهات المعنية في مجالات الإنتاج والصناعة من مختلف القطاعات الحكومية والمحافل العملية والجامعية والشركات المعرفية داخل البلاد.

وطالب رئيسي في هذا السياق، بتحديد الآليات والسبل وجدولة المهام الموكلة إلى كافة الجهات المعنية والمؤسسات التي ستشارك في اعداد الخطة، وإحاطة الجميع بالمهام والمسؤوليات المحددة لهم.

كما أوعز الرئيس الإيراني إلى نائبه الأول، بإعداد تقارير شهرية حول آخر الإجراءات والمنجزات المحققة في هذا الخصوص، لكي ترفع إلى سماحة قائد الثورة الإسلامية.