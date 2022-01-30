اقتصاد ايران يتجاوز الحظر.. وزيارة رئيس الكيان الاسرائيلي للامارات

خاص بالعالم

ولدى استقبالهِ جمعا من أصحاب المصانع ورجالِ الإعمال والمسؤولين الاقتصاديين، أكدَ آيةُ الله خامنئي ضرورةَ عدمِ رهنِ اقتصادِ البلاد والأنشطةِ الاقتصادية بمسألةِ رفعِ الحظر، مشدداً على أهميةِ وضعِ خطةٍ استراتيجية للقطاع الصناعي في ايران.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... لقاء رئيسُ الكيانِ الإسرائيلي اسحاق هيرتسوغ بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومسؤولين إماراتيين آخرين في اليوم الاول من زيارة رسمية للامارات هي الاولى من نوعها.

رئيس الكيان الإسرائيلي عبر عن دعمه الكامل للمتطلبات الأمنية للإمارات وادان أي هجوم عليها من قبل من القوات اليمنية .ووصل رئيس الكيان الاسرائيلي الى دولة الإمارات، بعدَ أنْ عَبرتْ طائرتُهُ الأجواءَ السعودية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.