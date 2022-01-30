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اصابة لبناني بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الاسرائيلي

اصابة لبناني بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الاسرائيلي
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

انفجرت اليوم الاحد  قنبلة عنقودية من مخلفات العدو الإسرائيلي في محمية وادي الحجير الطبيعية في جنوب لبنان بشخص كان يعمل على تقطيع الحطب فيها، وقد حالت العناية الالهية دون إصابته بأي أضرار.

العالم_لبنان

وفي هذا السياق، جدد اتحاد بلديات جبل عامل التذكير بأن بعض المناطق في المحمية لا تزال تحوي العديد من الألغام والقنابل العنقودية لا سيما في المناطق البعيدة عن الطرق، وبالتالي يمنع الاقتراب منها حفاظا على سلامة الجميع، كما تجدر الإشارة إلى أن أعمال قطع الأشجار والحطب ضمن نطاق المحمية غير قانونية، وتعرض من يقوم بها للملاحقة القانونية.

ودعا الجهات المعنية والقوى الأمنية الى تحمل مسؤولياتها لجهة منع المعتدين على الاملاك العامة وملاحقة ومعاقبة المتسببين في أعمال قطع الأشجار.

منذ منتصف عام 2006, لا تزال مساحات شاسعة من جنوب لبنان ملغّمة بذخائر غير منفجرة معظمها من القنابل العنقودية.

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اصابة لبناني بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الاسرائيلي

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