الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢
٠٩:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. بدء اجتماع السيد الصدر مع الحلبوسي وبارزاني والخنجر في الحنانة

الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية من العراق ان اجتماعا ضم السيد مقتدى الصدر وضيوفه رئيس مجلس نواب العراق محمد الحلبوسي ورئيس منطقة كردستان نيجرفان بارزاني رفقة رئيس تحالف عزم خميس الخنجر، قد بدأ في محافظة النجف الأشرف. 

العالم - العراق

وقبيل بدء الاجتماع، نقل مراسلنا الزميل معتز موجد العبودي من النجف الاشرف، عن رئيس مجلس نواب العراق محمد الحلبوسي، قوله انه ولَّى زمن التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات العراقية واليوم تتحرك جبال العراق وصحراؤه إلى النجف الأشرف لمباحثات حكومة عراقية وطنية خالصة لا شرقية ولا غربية.

من جهة اخرى، سبق اجتماع الحنانة بيان اصدره رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، جاء فيه انه اعلن عن طرح مبادرة سياسية جديدة لحل المشاكل الحاصلة، وإنه “من أجل حل المشاكل وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية في العراق، طرحت مبادرة سياسية”.

وأضاف برزاني في بيانه، أنه “في سياق هذه المبادرة، أقترح أن يقوم السيدان نيجيرفان بارزاني ومحمد الحلبوسي بزيارة السيد مقتدى الصدر والتشاور حول كيفية مواصلة العملية السياسية وإزالة العقبات والمشاكل”. ‏

وتابع البارزاني، “آمل أن تكون لهذه المبادرة نتائج إيجابية وأن تكون في مصلحة العراق وجميع مكوناته”.

روابط ذات صلة

الحلبوسي وبارزاني والخنجر يصلون النجف الاشرف للقاء السيد الصدر

بالصورة.. السيد الصدر يوجه تحذيرا في رسالة بخط يده

الخزعلي: الإطار التنسيقي يده ممدودة لكل ما فيه مصلحة للعراق

اجتماع مرتقب بين الصدر والإطار التنسيقي في منزل العامري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة

الاحتلال يطلق النار تجاه صيادين ومزارعين جنوب القطاع

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن الأزمة الأوكرانية اليوم الإثنين

ردًا على سؤال مراسل قناة العالم: خطيب زاده يدعو الى وقف العدوان السعودي الاماراتي ضد اليمن

شاهد.. بدء اجتماع السيد الصدر مع الحلبوسي وبارزاني والخنجر في الحنانة

استقالة رئيس وحدة المهام الخاصة في الموساد