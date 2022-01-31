شاهد.. بدء اجتماع السيد الصدر مع الحلبوسي وبارزاني والخنجر في الحنانة

العالم - العراق

وقبيل بدء الاجتماع، نقل مراسلنا الزميل معتز موجد العبودي من النجف الاشرف، عن رئيس مجلس نواب العراق محمد الحلبوسي، قوله انه ولَّى زمن التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات العراقية واليوم تتحرك جبال العراق وصحراؤه إلى النجف الأشرف لمباحثات حكومة عراقية وطنية خالصة لا شرقية ولا غربية.

من جهة اخرى، سبق اجتماع الحنانة بيان اصدره رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، جاء فيه انه اعلن عن طرح مبادرة سياسية جديدة لحل المشاكل الحاصلة، وإنه “من أجل حل المشاكل وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية في العراق، طرحت مبادرة سياسية”.

وأضاف برزاني في بيانه، أنه “في سياق هذه المبادرة، أقترح أن يقوم السيدان نيجيرفان بارزاني ومحمد الحلبوسي بزيارة السيد مقتدى الصدر والتشاور حول كيفية مواصلة العملية السياسية وإزالة العقبات والمشاكل”. ‏

وتابع البارزاني، “آمل أن تكون لهذه المبادرة نتائج إيجابية وأن تكون في مصلحة العراق وجميع مكوناته”.