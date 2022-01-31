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وزير إثيوبي يكشف هدف سبب زيارة آبي أحمد إلى أبو ظبي

وزير إثيوبي يكشف هدف سبب زيارة آبي أحمد إلى أبو ظبي
الإثنين ٣١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

كشف وزير خدمات الاتصال الحكومي في إثيوبيا، لغس تولو، أهداف الزيارة الأخيرة التي أجراها رئيس الوزراء آبي أحمد إلى أبو ظبي.

العالم أفريقيا

وبحسب "فانا" الإثيوبية، قال الوزير، وهو أحد أعضاء الوفد الذي رافق رئيس الوزراء الإثيوبي، إن الزيارة تهدف إلى استكشاف سبل تعزيز العلاقات بين إثيوبيا والإمارات، مشيرا إلى أن "الزعيمين بحثا مسارات التعاون والعمل المشترك وفرص تعزيزها بين دولة الإمارات وإثيوبيا في مختلف المجالات بما يصب في جهود التنمية الشاملة في البلدين ويخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

ولفت إلى أن "العلاقة بين إثيوبيا والإمارات قد تحولت إلى مستوى أعلى من جميع الجوانب"، مؤكدا أن "الإمارات ساهمت كثيرا في مساعدة إثيوبيا على تجاوز أوقاتها العصيبة".

وكشف أن رئيس الوزراء أعرب عن شكره وتقديره لمواقف دولة الإمارات ومبادراتها التاريخية الداعمة للسلام والاستقرار في إثيوبيا متمنيا للدولة دوام التقدم والتطور والنماء، مشيرا إلى أن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعرب عن شكره وتقديره لـ"موقف الحكومة الإثيوبية الذي عبرت خلاله عن إدانة الهجمات على الإمارات وإعلانها التضامن مع الإمارات في مواجهتها".

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