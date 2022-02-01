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جريمة قتل بشعة تهز الشارع المغربي!

جريمة قتل بشعة تهز الشارع المغربي!
الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

اعتقلت الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء مساء أمس شابا عمره 36 سنة بتهمة قتل والده وزوجة أبيه.

العالم - المغرب

وأفاد موقع "هسبريس" المغربي بأنه وحسب المعلومات الأولية، فقد أقدم المشتبه به الذي يعيش منعزلا بشقة مجاورة لمسكن عائلته بحي الخدير بمنطقة الحي الحسني، على الاعتداء على والده البالغ من العمر 68 سنة، بواسطة سلاح أبيض مما تسبب في وفاته، قبل أن يطعن زوجة والده (63 سنة) عدة طعنات كانت سببا في مفارقتها الحياة.

وقال الموقع المغربي إن ضابط الشرطة القضائية وعند الانتقال لمنزل الضحايا، أشهر سلاحه بشكل احترازي لتحييد الخطر الصادر عن المشتبه به الذي كان في حالة غير طبيعية.

وأكد أن الأمن اعتقل الشاب وحجز السلاح الأبيض المستعمل في ارتكاب الجريمة.

وعثرت السلطات عند فحصها لمسرح الجريمة على وصفات وشهادات طبية تشير إلى أن المشتبه به كان يتابع منذ سنة 2018، علاجا نفسيا بمؤسسة استشفائية متخصصة في الأمراض النفسية والعقلية.

هذا، وقد تم اخضاع المتهم لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فضلا عن تحديد دوافعها وخلفياتها الحقيقية.

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