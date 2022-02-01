الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢
١١:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

كوريا الجنوبية تسجل حصيلة غير مسبوقة لإصابات كورونا

كوريا الجنوبية تسجل حصيلة غير مسبوقة لإصابات كورونا
الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش

سجلت كوريا الجنوبية، أكثر من 18,000 حالة إصابة بفيروس كورونا لأول مرة، بسبب انتشار سلالة "أوميكرون" خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

العالم - أسيا والباسفيك

وحسب "يونهاب" قالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنه تم تسجيل 18,343 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 18,123 حالة محلية المصدر.

وتأتي تلك الحصيلة الجديدة غير المسبوقة بعد 3 أيام متتالية من الإبلاغ عن أكثر من 17,000 حالة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بسبب كوفيد-19 إلى 6,772 حالة وفاة، بزيادة قدرها 17 وفاة عن يوم الأحد.

وبلغ معدل الوفيات 0.78%، كما بلغ عدد المرضى في حالة خطيرة 272 مريضا، بانخفاض قدره 5 حالات عن اليوم السابق.

ومن بين الحالات المحلية المصدر المسجلة، اليوم الثلاثاء، سجل إقليم "كيونغ كي" المحيط بسيئول 5,509 حالات، وتلته مدينة سيئول بـ 4,103 حالات، ومدينة إنتشون الساحلية الغربية بـ 1,366 حالة.

روابط ذات صلة

كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة يومية بعدد إصابات كورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحكومة الايرانية تعلن الحداد العام في البلاد لوفاة المرجع الديني كلبايكاني

"قسد" تشن حملة مداهمات في الحسكة والرقة وتخطف العشرات

شاهد بالفيديو.. جلسة عاصفة لمجلس الأمن.. وسجال حاد بين روسيا وامريكا

معزيا بوفاة الفقيد الراحل ؛  رئيس الجمهورية: مؤلفات آية الله كلبايكاني ملهمة للطلبة والفضلاء والحوزات العلمية

مسؤول يمني: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تصعيد وجرائم العدوان

هذه تشكيلة المنتخب العراقي لمواجهة نظيره اللبناني