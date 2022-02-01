ميقاتي يصل أنقرة ويلتقي الرئيس التركي

العالم ـ تركيا

ووصل الرئيس ميقاتي والوفد الوزاري اللبناني الى القصر الرئاسي حيث كان الرئيس اردوغان في استقبال الرئيس ميقاتي وتوجها معا الى منصة الشرف. وقد عزفت الموسيقى النشيد الوطني اللبناني ثم النشيد التركي، وأطلقت المدفعية ٢١ طلقة ترحيبيا بالرئيس ميقاتي.

وقالت رئاسة الحكومة اللبنانية، إنه من المقرر أن يلي الاجتماع الثنائي بين أردوغان وميقاتي اجتماع موسع بمشاركة الوفدين اللبناني والتركي، ثم مؤتمر صحافي مشترك تليه مأدبة عشاء تكريمية يقيمها أردوغان.

ويقوم ميقاتي بزيارة إلى تركيا بدعوة من أردوغان. وكان في استقباله في مطار أنقرة، والي أنقرة واصب شاهين، رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش وسفير لبنان في تركيا غسان المعلم.

وقد ألقى رئيس حرس الشرف التحية العسكرية لميقاتي، قبل أن ينتقل والوفد الوزاري إلى ضريح مؤسس تركيا أتاتورك، وهي المحطة الأولى في الزيارة الرسمية.