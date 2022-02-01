بحرينيون يطالبون بتحسين رواتبهم.. لا لإفقار المتقاعدين

العالم - نبض السوشيال

يأتي هذا الوسم البرحريني (#لا_لافقار_المتقاعدين ) بعد تداول الناشطين البحرنيين وسما مشابها له تحت عنوان (#اوقفوا_تقاعد_النواب) كنا قد تعرضنا له في الحادي عشر من شهر كانون الثاني/يناير الماضي والذي وصل نصاب الترند ايضا وقلنا في حينه، الامر الذي كشف ضعف التخطيط والتنفيذ في البحرين وخصوصا في منطقة اللوزي حديثة البناء والبنية التحتية والتي يفترض ان تكون بوضع افضل بكثير مما هي عليه.

الانتقادات اللاذعة تتوالى لحكومة مملكة البحرين من قبل الناشطين الذين يمثلون عينة حقيقية تمثل الشعب البحريني في تطلعاته ومبتغياته التي عادة ما تنصدم بسوء التخطيط والادارة من قبل حكومة همها الوحيد مد يد التطبيع مع كيان محتل فاقد لكل شرعية وجودية اجتماعية وحقوقية قانونية وحتى سياسية.

اضف ذلك الى غياب خدمات البنية التحتية وحقيقة الفشل الحكومي الشامل في البحرين في ظل فساد المسؤولين وعدم وضعهم اعتبار مصالح المواطنين والبلاد في عين الاعتبار.

وسم اليوم الذي سنسلط الضوء حوله (#لا_لافقار_المتقاعدين) جاء بعد تعديلات على قانون التقاعد اثارت جدلا واسعا في البحرين حيث انالقانون الجديد يشترط بلوغ 55 عاما لاستحقاق المعاش التقاعدي وبشرط ألّا تقلّ مدّة الاشتراك عن عشرين سنة.

التعديلات التي تطرحها الحكومة على قانون التقاعد تضمنت رفع سن التقاعد واحتساب الراتب التقاعدي على أساس متوسط الراتب للخمس سنوات الأخيرة وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 دينار بنسبة قدرها 3% لمرة واحدة فقط.

ومن أبرز التعديلات رفع نسبة الاستقطاع الشهري إلى 7%، ورفع مساهمة الحكومة الشهرية إلى 20% من الراتب ومساهمة الشركات إلى 17%، اضافة الى الشرط السالف لهذا القانون الجديد ببلوغ سن المتقاعد 55 عاما لاستحقاق المعاش التقاعدي وبشرط ألّا تقلّ مدّة الاشتراك عن 20 سنة.

نتابع الان اهم التغريدات للناشطين البحرينيين والتي جاءت تحت وسم (#لا_لافقار_المتقاعدين ) حيث غرد حساب الناشط البحريني (يوسف الخاجة - yousif alkhaja) قائلا:

دول العالم تقدم الى المتقاعدين الذين أفنوا عمرهم وجهدهم في خدمة البلد حتى وصلوا الى سن يحتاج الراحة والطمأنينة وضمان العيش الكريم لما تبقى من العمر، توفر لهم الراحة والأمان وليس جعلهم في قلق من أيام عصيبة قد تضطرهم إلى العوز وتقلق راحتهم من مصير مجهول معتم! #لا_لإفقار_المتقاعدين

ثلاثة مغردين بحرينيين ادلوا بدلوهم حول هذا الوسم (لا_لافقار_المتقاعدين) هم كلا من الناشطة (فاطمة - fatima_amralla) التي غردت قائلة:

لماذا تحملون فشلكم الدائم من جيوبنا ؟ كنا نعيش على أوقات العمل الاضافية والانسنتف والراتب لقروضنا والان نعتمد على ١٠٪ من راتب التقاعدي وتريدون أخذه منا ؟ كيف نعيش ؟ #لا_لإفقار_المتقاعدين

والثاني الناشط (البحراني - albahraini) الذي غرد قائلا:

شعب البحرين رفض رفع ضريبة القيمة المضافة وقد تم رفعها واليوم الشعب يرفض تعديلات التقاعد الجديدة فهل سيتم تمرير التعديلات رغم الرفض الشعبي لماذا لا يتم سماع صوت الشعب #البحرين #لا_لإفقار_المتقاعدين

واما الناشط الثالث (جاسم النما - Jassim Alnama) فقد غرد قائلا:

عندما يصبح عجز في ميزانية الدول لا تتجهه معظم الحكومات الي جيوب الفقراء ورواتب المتقاعدين الهزيلة وانما توضع رؤية اقتصادية ممنهجة للمعلاجة بشكل سليم على وقت طويل او قصير #لا_لإفقار_المتقاعدين

ثلاثة تغريدات اخرى غردها كل من الناشط البحريني (السيد،إمرسن - MrEmersonBh) الذي غرد قائلا:

#لا_لإفقار_المتقاعدين الموافقة على البنود الستة من قانون التقاعد كارثي بكل المقاييس .. منها الغاء سنوات الخدمة والتقاعد لسن ٥٥ سنة .. سيترتب عليها مآسي عديدة..خصوصا للنساء الامهات وكذلك زيادة معدل البطالة خصوصا عند الاستقالة او الإقالة من العمل قبل الوصول لسن التقاعد المبكر

والمغرد الاخر هو (أبو حيدر - abuhawra85) الذي وجه سؤلا للنواب في برلمان البحرين قائلا:

سؤال للنواب ماهو مشروعكم ؟؟ هل تجويع الشعب واذلاله او المطالبه بحقه ؟؟ #لا_لإفقار_المتقاعدين

واما المغرد الاخر فهو حساب الناشط البحريني (ابو جاسم - الفقر في الوطن غربه) الذي غرد قائلا:

أوقفوا فقر المتقاعدين فكل دول العالم تحتفي بهم و تقدرهم مالكم كيف تحكمون حاسبوا من تسبب في هذه الكارثة #لا_لإفقار_المتقاعدين #لا_للمساس_بالتأمينات_الاجتماعية #البحرين

غردت الناشطة البحرينية (د. ريما شعلان - reemashallan) ناشرة فيدية لخطاب لسماحة الشيخ علي سلمان وغردت قائلة:

#لا_لإفقار_المتقاعدين منذ ١٩٣٢ لدينا نفط لو تم استثماره كلنا لدينا منازل وندرس في أرقى الجامعات نحن شعب غني بحدود ثروته #الشيخ_علي_سلمان #FreeSheikhAli

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قال حساب الناشط البحريني (علي يحيى - Ali Yahya):

حرب على أرزاق الناس؟! لماذا على المواطن دفع ثمن فشل ادارة صندوق التقاعد؟! #لا_لإفقار_المتقاعدين #البحرين

كما شارك الناشط البحريني (بسام ملالا - Bassam Malalla) في رسم كاريكاتتوري يوضح من خلاله جانب من المعاناة التي قد يواجهها المتقاعد في حيااته مع قلة الراتب.

#لا_لإفقار_المتقاعدين

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدتين لحسابين الاول باسم الناشط البحريني (عبد النبي العكري - Abdulnabi Alekry) قال فيها:

المطلوب هو اداره هيئه التامينات الاجتماعيه وصندوقي التقاعد بكفاءه ونزاهه وشفافيه بحبث تكون الاستثمارات مجزيه وكذلك استرداد اموال الصندوقين ومنها تقاعد النواب والشورويين وليس تحميل المتقاعدين المزيد من الاعباء #لا_لإفقار_المتقاعدين #انقذو_صندوق_التقاعد

واما المغرد الثاني فهو الناشط البحريني (فؤاد المنامي - fuadalmanami) الذي غرد قائلا:

الوضع العام غلاء في المعيشه غلاء البترول الكهرباء قروض البنوك قروض الاسكان قرض الاستبدال جميعها تقطع من راتب المتقاعد ماذا تبقى في الراتب #لا_لافقار_المتقاعدين #البحرين