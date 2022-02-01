لاعب إيراني سابق يشرح تفاصيل فوز إيران على الامارات بتصفيات آسيا

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"فار"، اشار حلافي الى أن المنتخب الايراني بعد انقضاء الـ20 دقيقة احرز عدة أهداف في المرمةى الاماراتي.

وواصلت إيران تألقها في التصفيات بفوزها على الامارات بهدف يتيم رفعت رصيدها الى اثنتين و عشرين نقطة في صدارة المجموعة الاولى و بفارق نقطتين امام كوريا الجنوبية التي تغلبت بدورها على سوريا بهدفين

تمكن المنتخب الإيراني لكرة القدم من هزيمة نظيره الإماراتي في مباراة احتفالية ضمن تصفيات آسيا.

وحقق اللاعب الإيراني مهدي طارمي الهدف الوحيد لمنتخب بلاده في مرمى المنتخب الإماراتي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وفي الدقيقة الـ44 بنهاية الشوط الأول وإثر إرسال من اللاعب عليرضا جهانبخش تمكن طارمي وبرأسية باهتزاز شباك المنتخب الإماراتي.

وعلى أرض ستاد آزادي في العاصمة طهران أقيمت المباراة ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر.

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