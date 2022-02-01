الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢
٠٧:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

لاعب إيراني سابق يشرح تفاصيل فوز إيران على الامارات بتصفيات آسيا

الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

أوضح لاعب بيرسبوليس السابق الكابتن سعيد حلافي أن المنتخب الايراني في الدقيقة الـ20 الأولى قد بدا متراجعا في الدفاع كما حدث في مباراته مع المنتخب العراقي وهذا الأمر يبدو طبيعيا كون الامارؤات كانت بحاجة الى 3 نقاط الا أن المنتخب الايراني كان متأهلا لكأس العالم.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"فار"، اشار حلافي الى أن المنتخب الايراني بعد انقضاء الـ20 دقيقة احرز عدة أهداف في المرمةى الاماراتي.

وواصلت إيران تألقها في التصفيات بفوزها على الامارات بهدف يتيم رفعت رصيدها الى اثنتين و عشرين نقطة في صدارة المجموعة الاولى و بفارق نقطتين امام كوريا الجنوبية التي تغلبت بدورها على سوريا بهدفين

تمكن المنتخب الإيراني لكرة القدم من هزيمة نظيره الإماراتي في مباراة احتفالية ضمن تصفيات آسيا.

وحقق اللاعب الإيراني مهدي طارمي الهدف الوحيد لمنتخب بلاده في مرمى المنتخب الإماراتي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وفي الدقيقة الـ44 بنهاية الشوط الأول وإثر إرسال من اللاعب عليرضا جهانبخش تمكن طارمي وبرأسية باهتزاز شباك المنتخب الإماراتي.

وعلى أرض ستاد آزادي في العاصمة طهران أقيمت المباراة ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

منتخب الجزائر ينتصر علی معسكر التطبيع ويرفع علم فلسطين

المنتخب الوطني الإيراني في المركز الرابع ببطولة امم آسيا لكرة اليد

بالفيديو.. المنتخب الإيراني يعزز صدارته بفوزه على نظيره الإماراتي

المنتخب الإيراني لكرة القدم يهزم نظيره الإماراتي بتصفيات آسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بحرينيون يطالبون بتحسين رواتبهم.. لا لافقر المتقاعدين

واشنطن: مستعدون لاتخاذ إجراءات إضافية ضد الجيش السوداني

الجيش المصري يستعد للتزوّد بأسلحة جديدة

أجواء تصفيات قارة اسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022

بريطانيا: أعددنا عقوبات ستهدف الهياكل التجارية لروسيا

بينهم طفل..شاهد ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الغاز في "الجزائر" إلى 8 قتلى